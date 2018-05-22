В Афганистане убиты сапёры, нанятые для разминирования маршрута ТАПИ

CA-NEWS (TM) - В понедельник утром неизвестные вооружённые люди убили по меньшей мере пять сапёров в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает издание TOLO news, со ссылкой на начальника местной полиции генерала Абдул Разика.

По словам начальника полиции, ещё одного сапёра боевики взяли в заложники. Как говорится в сообщении, сапёры были наняты компанией "Aims De-mining" для разминирования маршрута, по которому должны проложить газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Инцидент произошёл в местечке Маланг Кариз района Майванд, в то время, когда сапёры обезвреживали местность от самодельных мин. По утверждениям генерала Разика, атака была совершена боевиками движения Талибан. Но талибы пока никак не прокомментировали это утверждение и не взяли ответственность за атаку на себя.

Ранее движение Талибан заявляло о поддержке проекта и заявляли о том, что всячески будут его защищать. Напомним, о начале строительства афганской части проекта ТАПИ было объявлено в феврале этого года. Но как сообщают корреспонденты Азатлыка в Афганистане, работы по строительству пока не начинались.

Озабоченность по поводу афганской части маршрута ТАПИ затрудняет поиск инвесторов для проекта стоимостью 10 миллиардов долларов США. Ответственность за 85 процентов расходов по строительству Туркменистан взял на себя.