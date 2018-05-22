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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане в результате камнепада погибли женщина и трое ее детей

CA-NEWS (TJ) - Четыре человека погибли в результате камнепада, накануне на территории Айнинского района Согдийской области, на севере Таджикистана.

По информации начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеды Юсуфи, трагедия произошла в сельском джамоате Фондарё.

20 мая жительница кишлака Маргзор и трое ее детей занимались сельскохозяйственными работами на своем участке, расположенном в местечке Сангхои Чигишт.

В это время на них обрушился камнепад. В результате все четверо – мать и трое ее детей погибли на месте происшествия.

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