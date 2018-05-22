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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Туркменистан обсудили вопросы демаркации госграниц

CA-NEWS (TM) - Узбекистан и Туркменистан рассмотрели вопросы делимитации и демаркации госграницы.

На очередной встрече рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии в узбекском городе Ургенч в Хорезмской области с 14 по 20 мая были рассмотрены вопросы делимитации и демаркации границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

Как сообщила в понедельник пресс-служба МИД Узбекистана, стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках границы.

По итогам встречи была достигнута договоренность по продолжению работ на основе плана-графика на 2018 год.

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