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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Карагандинской области в течение 3 лет медикам намерены предоставить более 160 квартир

CA-NEWS (KZ) - В Карагандинской области в ближайшие годы может быть сведен к минимуму дефицит медицинских кадров, сообщает пресс-служба акимата региона.

По словам руководителя Управления здравоохранения Ержана Нурлыбаева, проблема решается с помощью предоставления медикам жилья. Эта практика показала свою эффективность.

Он рассказал, что сегодня в государственной системе здравоохранения области трудится около 15 тыс. человек: 4620 врачей и свыше 10 тыс. средних медицинских работников. В 2017 году было трудоустроено 273 врача, 23 из которых направлены в сельскую местность. В настоящее время дефицит врачебных кадров составляет 107 человек. Кроме того, в медучреждениях области продолжают работать более 250 пенсионеров. В 2018 году ожидается прибытие 200 молодых специалистов, в том числе 30 - в село.

По данным Е.Нурлыбаева, первыми получили служебное благоустроенное жилье медики в Балхаше и Шахтинске. На 2018-2019 годы разработан план по привлечению и закреплению специалистов путем предоставления им служебного жилья. Жилье для медиков готовится в Абае, Шахтинске, Сарани. В Караганде рассматривается возможность обустроить больше 100 квартир.

«В течение 2018-2020 годов мы сможем предоставить специалистам 168 квартир. Осуществляя комплекс мероприятий по привлечению и закреплению квалифицированных специалистов, мы сможем в ближайшие два года довести дефицит врачебных кадров в регионе до минимума», - сообщил глава управления, добавив, что в Балхаше восстанавливается общежитие медицинского колледжа на 300 мест.

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