Cовет улемов: Рабочие Рогунской ГЭС могут не соблюдать пост в месяц Рамазан

CA-NEWS (TJ) - Таджикские священнослужители порекомендовали рабочим Рогунской ГЭС не держать пост – уразу. Фетва Совета улемов Исламского центра Таджикистана была выпущена после визита делегации священнослужителей в Рогунский ГЭС и посещение ей строительной площадки.

Усмонали Нуров, заместитель председателя Совета улемов Исламского центра Таджикистана, сообщил Радио Озоди 21 мая, что фетва выпущена муфтием Саидмукаррамом Абдулкодирзода на основе законов шариата.

«Когда мы посетили стройплощадку и тоннели, то убедились, что соблюдать пост в таких условиях просто невозможно. Жара, дым, тяжелая работа… Многие работают на глубине более 300 метров в очень трудных условиях. Муфтий выпустил фетву и ознакомил рабочих с ней. Согласно фетве, строители могут соблюдать пост в более подходящее время», сказал Усмонали Нуров.

На строительство Рогунской ГЭС привлечены около 20 тыс. человек. Многие из них работают вахтенным способом в две смены по 15 дней. Совет улемов считает, что строители могут возмещать пост в последующие 15 дней или потом, но желательно до наступления следующего месяца Рамазан

Соблюдение поста в месяце Рамазан является одним из столпов Ислама. Пост является необязательным для путников, которые могут поститься по возвращению с пути. Беременным и кормящим грудью разрешено не соблюдать пост во время беременности и лактации, если потенциально голодание может нанести вред здоровью матери или здоровью ребёнка. А если есть реальная угроза для здоровья и жизни как ребёнка, так и матери, то запрещено соблюдать пост. Соблюдение пост является необязательным и для больных, которые могут поститься, когда выздоровеют. Те, кто неизлечимо болен, вместо обязательного поста должен выплачивать фидья за каждый день поста.

Священный месяц Рамазан наступил в Таджикистане 17 мая. В течение этого месяца верующие от рассвета до заката солнца воздерживаются от еды, питья, интимной близости, стараются удерживать язык от пустословия, а душу - от дурных намерений.

Месяц Рамазан завершается праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Иди Рамазон в Таджикистане будет отмечаться 16 июня.