РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Н.Назарбаев поддержал проходящий в Казахстане спортивный challenge «Другой ты!» (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал проходящий в стране challenge (вызов) «Другой ты!» и призвал граждан заниматься спортом.

По его словам, занятие спортом укрепляет не только физические силы и здоровье, но и воспитывает волю, упорство, стремление к успеху, формирует высокие моральные качества.

«Таким сильным людям по плечу любые задачи во всех сферах жизни», - отметил глава республики в своем обращении.

Н.Назарбаев добавил, что 90% счастья человека состоит из здоровья: ни богатство, ни власть не дают выражения счастья.

Спортивная инициатива challenge «Другой ты!» относится к ценным для общества социально-значимым программам, сказал президент и выразил надежду на то, что она найдет широкий отклик у казахстанцев.

print
  • Электрогитару Боба Дилана продали на аукционе за $490 тыс
  • Глава Минфина США подтвердил приостановку взаимных тарифов с Китаем
  • Парламент Великобритании назвал «грязные деньги» из России угрозой для страны
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×