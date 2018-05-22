Н.Назарбаев поддержал проходящий в Казахстане спортивный challenge «Другой ты!» (видео)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал проходящий в стране challenge (вызов) «Другой ты!» и призвал граждан заниматься спортом.

По его словам, занятие спортом укрепляет не только физические силы и здоровье, но и воспитывает волю, упорство, стремление к успеху, формирует высокие моральные качества.

«Таким сильным людям по плечу любые задачи во всех сферах жизни», - отметил глава республики в своем обращении.

Н.Назарбаев добавил, что 90% счастья человека состоит из здоровья: ни богатство, ни власть не дают выражения счастья.

Спортивная инициатива challenge «Другой ты!» относится к ценным для общества социально-значимым программам, сказал президент и выразил надежду на то, что она найдет широкий отклик у казахстанцев.