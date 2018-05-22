РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и ТИКА обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Республика Таджикистан и Турецкое Агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) обсудили перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Накануне в городе Душанбе прошла встреча первого заместителя министра иностранных дел РТ Низомиддина Зохиди с заместителем главы ТИКА по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Таджикистаном и ТИКА, сообщили в пресс-службе.

В частности, собеседники обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в экономической, культурно-гуманитарной сферах, отмечается в сообщении.

print
  • В Таджикистане сократилась прибыль сотовых компаний
  • New York Times узнала о сомнениях Дональда Трампа по встрече с Ким Чен Ыном
  • В Астане задержаны наркодилеры, пытавшиеся сбыть 12 тыс. доз героина
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×