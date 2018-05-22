Таджикистан и ТИКА обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Республика Таджикистан и Турецкое Агентство по сотрудничеству и координации (ТИКА) обсудили перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Накануне в городе Душанбе прошла встреча первого заместителя министра иностранных дел РТ Низомиддина Зохиди с заместителем главы ТИКА по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Таджикистаном и ТИКА, сообщили в пресс-службе.

В частности, собеседники обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в экономической, культурно-гуманитарной сферах, отмечается в сообщении.