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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Туркменистана по хоккею впервые попала в мировой рейтинг IIHF

CA-NEWS (TM) - Сборная Туркменистана по хоккею впервые вошла в мировой рейтинг национальных команд Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом свидетельствуют данные на сайте IIHF, где опубликован майский рейтинг мужских хоккейных сборных.

В списке из 50 команд Туркменистан с 200 баллами занимает 49 место. На последней строчке со 140 очками находится Кувейт, также впервые попавший в рейтинг.

Сборная Туркменистана пробилась в рейтинг за счет успешной игры в квалификационном раунде группы А третьего дивизиона Чемпионата мира 2019 года. Команда обыграла сборные Боснии (13:3), Кувейта (24:2) и ОАЭ (4:0), благодаря чему впервые в истории завоевала право поучаствовать в Чемпионате мира.

Сборная Туркменистана по хоккею вступила в IIHF в 2015 году. Она стала второй из сборных стран Центральной Азии, участвующих в официальных международных соревнованиях.

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