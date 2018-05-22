Барак и Мишель Обама заключили с Netflix контракт на съемку фильмов и сериалов

CA-NEWS (CA) - Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили многолетний контракт с компанией потокового видео Netflix. Они будут снимать для компании фильмы, сериалы и передачи, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Netflix.

"Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили многолетний контракт с Netflix о создании фильмов и сериалов, - сказано в сообщении. - Чета Обама будет продюсировать разнообразные программы, включая сериалы, созданные на основе сценария и без сценария, документальные сериалы, документальные передачи и полнометражные фильмы. Эти проекты будут доступны в 125 млн домах, являющихся подписчиками Netflix в 190 странах". Сумму материального вознаграждения, которое будет выплачиваться Бараку и Мишель Обама, компания не называет.

"Одной из простых радостей нашей жизни во время пребывания на государственной службе была возможность встречаться с множеством интересных людей из всех сфер жизни и помогать им делиться своим опытом с широкой аудиторией, - приводятся в пресс-релизе слова Барака Обамы. - Поэтому я и Мишель очень рады сотрудничать с Netflix. Мы надеемся, что будем взращивать и опекать талантливых, вдохновенных и творческих людей, которые будут способствовать сопереживанию и взаимопониманию между людьми, и будем помогать им делиться своими историями со всем миром".

Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых "Карточный домик" (House of Cards), "Очень странные дела" (Stranger Things), "Сорвиголова" (Daredevil), "Нарко" (Narcos).