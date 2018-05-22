Китайская компания построит в Казахстане завод по производству бумаги из камыша за $320 млн

CA-NEWS (KZ) - В Астане председатель правления национальной компании Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев встретился с руководителем китайской компании Qifeng New Material Ли Хуфенгом.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, они обсудили возможность реализации проекта по производству целлюлозы и бумаги из камыша.

Инвестор планирует поэтапно вложить в проект $320 млн. Объем производства целлюлозы и бумаги из камыша ежегодно будет составлять 200 тыс. тонн. Планируется, что на фабрике будет трудоустроено более 2 тыс. человек. В производстве будет применена экологическая технология отбеливания бумаги без содержания хлора – с маркировкой ECF (Elementary Chlorine Free).

Представители компании ознакомились с инвестиционными преференциями для иностранных компаний. Они посетят ряд регионов для выбора места реализации проекта.

По данным МИР, Qifeng New Material является самым крупным в мире производителем полуфабрикатов декоративной бумаги и нетканых обоев. Продукция экспортируется в более чем 30 стран мира. Имеет 212 национальных патентов и 18 патентов на ключевые изобретения.