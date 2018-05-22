РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шойгу: Ситуация в Афганистане несет угрозу перехода террористов в страны Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - Ситуация в Афганистане не становится стабильней, это делает возможным переход через эту страну формирований террористов в сопредельные государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Узбекистана Адбусаломом Азизовым.

По словам Шойгу, военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Узбекистана носит "абсолютно конкретный и очень важный характер".

"Связано это, конечно, в первую очередь, со всеми теми рисками и угрозами, которые находятся у границ Узбекистана. И здесь нельзя не отметить возрастающую угрозу международного терроризма, который перемещается из Сирии в соседние, сопредельные государства, в том числе в Узбекистан", - подчеркнул он.

"Мы не можем сегодня сказать о том, что ситуация в Афганистане становится более стабильной, более безопасной. С учетом того, что формирования, которые уходят из Сирии, перемещаются в том числе в Афганистан. И здесь, конечно, особую роль играет подготовка военных специалистов, тех, кто в случае необходимости может встать на защиту интересов государства", - отметил глава российского оборонного ведомства, сообщает ТАСС.

Шойгу также сообщил, что Россия готова обучать большее число военнослужащих из Узбекистана, а также направить преподавателей в республику для подготовки военных специалистов в связи с распространением угрозы международного терроризма. "Мы готовы и дальше не только делиться нашим опытом, но и готовить специалистов. Именно поэтому то количество военных специалистов, которые сегодня учатся в наших учебных заведениях в России, ... предполагаем увеличить не на проценты, а в разы", - сказал Шойгу.

По словам российского министра, военные специалисты Узбекистана приобретают в России хорошие знания. "В этом есть необходимость, в этом есть потребность. Помимо этого готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда", - сообщил глава Минобороны РФ. "Также считаем важной и подготовку отдельного плана, я имею в виду программу, которую, надеюсь, сможем с вами рассмотреть во время Международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет у нас в августе и в процессе которого мы с вами можем провести заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству", - сказал министр.

print
  • New York Times узнала о сомнениях Дональда Трампа по встрече с Ким Чен Ыном
  • Во время нападения на церковь в Грозном погиб прихожанин из Узбекистана
  • ЦИК Венесуэлы объявил Мадуро победителем президентских выборов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×