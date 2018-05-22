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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны Узбекистана заявил, что его страна намерена развивать сотрудничество с РФ во всех направлениях

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан видит в России страну, имеющую авторитет во всем мире, и намерен развивать связи во всех направлениях, заявил министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов на переговорах с главой российского оборонного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.

Азизов высоко оценил российско-узбекское военное и военно-техническое сотрудничество, отметив «опыт и мощь» России. "Мы видим в лице России обладающую авторитетом во всем мире и в регионе страну. И исторические наши связи: культурные, экономические — все это нельзя выбросить. Связывающие две страны узы, я думаю, мы с вами будем и дальше развивать", — подчеркнул он.

Министр обороны Узбекистана отметил сотрудничество двух стран в области подготовки кадров, военно-технического обеспечения и боевой подготовки подразделений. «Очень много помощи российские специалисты оказывают и, естественно, узбекские делегации и команды участвуют в „АрМИ“ и форуме „Армия“. Положительные результаты тоже наблюдаются», — сообщил Азизов.

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