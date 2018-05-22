В Узбекистане купюры и монеты в 50, 100, 200 и 500 сумов выведут из оборота

CA-NEWS (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана сообщило на своем официальном канале в Telegram о регистрации Положения о порядке обмена и вывода из обращения монет старого образца в 50 и 100 сумов, а также банкнот в 50, 100, 200 и 500 сумов.

Им на смену придут монеты в 50, 100, 200 и 500 сумов образца 2018 года, сообщает "Норма".

Срок обмена монет старого образца в 50 и 100 сумов, а также банкнот в 50 и 100 сумов установлен до 1.07.2019 г. А для 200 и 500-сумовых купюр – до 1.07.2020 года. До этого времени они по-прежнему должны приниматься при платежах.

Коммерческие банки обязаны без препятствий и ограничений принимать старые денежные знаки, в том числе по заявлению клиентов приходовать их на банковские вклады, счета банковских пластиковых карт, а также бесплатно и без комиссии обменивать их на монеты нового образца.