РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане купюры и монеты в 50, 100, 200 и 500 сумов выведут из оборота

CA-NEWS (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана сообщило на своем официальном канале в Telegram о регистрации Положения о порядке обмена и вывода из обращения монет старого образца в 50 и 100 сумов, а также банкнот в 50, 100, 200 и 500 сумов.

Им на смену придут монеты в 50, 100, 200 и 500 сумов образца 2018 года, сообщает "Норма".

Срок обмена монет старого образца в 50 и 100 сумов, а также банкнот в 50 и 100 сумов установлен до 1.07.2019 г. А для 200 и 500-сумовых купюр – до 1.07.2020 года. До этого времени они по-прежнему должны приниматься при платежах.

Коммерческие банки обязаны без препятствий и ограничений принимать старые денежные знаки, в том числе по заявлению клиентов приходовать их на банковские вклады, счета банковских пластиковых карт, а также бесплатно и без комиссии обменивать их на монеты нового образца.


print
  • В Улан-Баторе проходит «Монгольский Экономический Форум - 2018»
  • 3 человека, в том числе 5-летний ребенок скончались от менингококковой инфекции в Алматы
  • В Казахстане сложная эпизоотическая обстановка, а дефицит ветеринаров составляет 7 тыс. человек, - депутаты
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×