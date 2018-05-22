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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекские и туркменские кинематографисты обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TM) - В рамках Дней узбекского кино в Туркменистане состоялась встреча членов творческой делегации Узбекистана с представителями объединения «Туркменфильм» имени Огузхана Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана.

Так, в ходе мероприятия обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере кинематографии, участия узбекских и туркменских актеров в совместных проектах, сообщило uz24.uz.

В рамках встречи был продемонстрирован документальный фильм «Небесные скакуны», созданный НА «Узбеккино» совместно с объединением «Туркменфильм» имени Огузхана.

Высоко оценивая результаты сотрудничества, директор объединения «Туркменфильм» имени Огузхана Я.Шадурдыев предложил создать совместные полнометражные кинофильмы.

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