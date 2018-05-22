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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан посетит заместитель председателя ПК ВСНП Китая

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан с официальным визитом посетит заместитель председателя Постоянной комиссии Всекитайского собрания народных представителей Алекен Еминбахэ.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Мухаммадато Султонов, визит высокопоставленного представителя КНР состоится 23 мая.

По словам М.Султонова, в ходе визита Алекен Еминбахэ встретится с спикером Маджлиси намояндагон Шукурджном Зухуровым и премьер-министром Кохиром Расулзода.

«Ожидается, что китайская делегация во главе с Алехеном Еминбахэ посетит Национальный музей, «Кохи Навруз», ТЭЦ «Душанбе-2», площадь «Дусти», парк устода Рудаки, комплекс национального Герба и национального Флага», – отметил М.Султонов.

По его словам, также гости посетят Варзобское ущелье.

Алекен Еминбахэ, уйгур по национальности, член ЦК Коммунистической партии Китая 19-го созыва, заместитель председателя Постоянной комиссии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

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