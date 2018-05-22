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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Производить отделочный камень и строить индустриальные парки намерена в Казахстане китайская компания

CA-NEWS (KZ) - В Астане 22 мая председатель правления национальной компании Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев и вице-президент китайской компании Winta Investment Group Тянь Джиюань обсудили создание инвестиционного фонда в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, данный вопрос ранее был рассмотрен во время предварительных переговоров в Пекине.

Кроме того компания подготовила ряд предложений по реализации промышленных проектов на территории республики. В их числе производство отделочного камня, включая разработку месторождений и экспорт готовой продукции за рубеж, а также строительство индустриальных парков и другое. По каждому проекту предложены потенциальные партнеры, меры государственной поддержки и ресурсная база.

Со своей стороны Kazakh Invest предложил рассмотреть возможность участия в управлении специальными экономическими зонами Казахстана, а также инвестиционный проект по строительству тематического парка под Алматы.

Отмечается, что за годы деятельности общий объем инвестиций Winta Investment Group составляют $6,2 млрд. Компания занимается банковской деятельностью, управлением финансовыми инвестициями, инвестированием в промышленные проекты, строительством недвижимости, производством строительных материалов, торговлей и т.д.

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