Участники цирка Du Soleil представят шоу о древнем городе Бозок, известном сейчас как Астана

CA-NEWS (KZ) - В Национальном культурном комплексе «Этноаул» в Астане 1 июня будет представлено театрально-цирковое шоу «Алпамыс».

Как сообщает пресс-служба акимата города, постановкой шоу, организованного к 20-летию столицы, занимается театр спорта «Журавли». В нем задействовано 70 артистов из разных стран, они лауреаты международных цирковых конкурсов и победители спортивных состязаний, участники постановок цирка Du Soleil.

Действие волшебной легенды «Алпамыс», рассказывающей о древних, загадочных страницах казахской истории, разворачивается на улицах и площадях древнего города Бозок, который в наши дни стал известен миру как новая столица Казахстана – Астана. «Боз оқ» в переводе с казахского означает «Светлая стрела», говорится в сообщении.