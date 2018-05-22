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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Участники цирка Du Soleil представят шоу о древнем городе Бозок, известном сейчас как Астана

CA-NEWS (KZ) - В Национальном культурном комплексе «Этноаул» в Астане 1 июня будет представлено театрально-цирковое шоу «Алпамыс».

Как сообщает пресс-служба акимата города, постановкой шоу, организованного к 20-летию столицы, занимается театр спорта «Журавли». В нем задействовано 70 артистов из разных стран, они лауреаты международных цирковых конкурсов и победители спортивных состязаний, участники постановок цирка Du Soleil.

Действие волшебной легенды «Алпамыс», рассказывающей о древних, загадочных страницах казахской истории, разворачивается на улицах и площадях древнего города Бозок, который в наши дни стал известен миру как новая столица Казахстана – Астана. «Боз оқ» в переводе с казахского означает «Светлая стрела», говорится в сообщении.

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