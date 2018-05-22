Регионы Казахстана не готовы к пожарам в лесах, - глава МВД

CA-NEWS (KZ) - Регионы Казахстана не готовы к пожарам в лесах, сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов 22 мая на заседании правительства.

По его словам, за 5 лет в лесостепных массивах республики произошло более 20 тыс. возгораний, площадь пожаров составила более 1,8 млн га, ущерб - порядка 600 млн тенге. Глава МВД отметил, что при пожарах в лесах погибли 20 человек и 2,3 тыс. голов скота.

К.Касымов добавил, что ленному фонду Восточно-Казахстанской области площадью 460 тыс. га положено 14 пожарных расчетов, на деле имеются только 3. Подобная ситуация сложилась в Северо-Казахстанкой и Алматинской областях, где леса занимают 684 тыс. га и 5,3 млн га соответственно.

«Уровень оснащенности автоцистернами, пожарными станциями, вышками и насосами недостаточен: каждая пятая техника превысила сроки эксплуатации», - отметил министр.

«Я вынужден доложить, что, несмотря на принимаемые меры и требования, говорить о полной готовности регионов к пожароопасному периоду не приходится», - сказал он, обращаясь к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Глава ведомства добавил, что в этом году в южной, восточной и западной частях РК прогнозируется засушливость, средняя температура воздуха составит +30 градусов с повышением до +41 и дефицитом осадков, что также провоцирует пожары.