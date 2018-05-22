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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы правительств СНГ проведут встречу в Душанбе 1 июня

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе в первый день лета состоится заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств.

На заседании планируется рассмотреть 14 проектов документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества в рамках СНГ, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

На заседании в широком составе планируется рассмотреть ряд документов в экономической сфере. В частности, проекты: Концепции сотрудничества государств — участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации; Соглашения о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств-участников СНГ; Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования и так далее.

Кроме того, будет обсуждаться решение о порядке разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий по межгосударственной программе инновационного сотрудничества до 2020 года.

На заседании СГП СНГ планируется также обсудить результаты проведенных в 2017 году документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества, финансируемых из единого бюджета органов СНГ, принять решения о внесении изменения в Положение о Секретариате Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, о назначении заместителей Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств и Председателя Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых Государств.

Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ проходило в Ташкенте 3 ноября 2017 года. Тогда тоже был обсужден широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия стран Содружества. Участники заседания приняли заявление глав правительств государств СНГ о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным карателям.

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