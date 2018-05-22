Экс-генпрокурор Узбекистана намерен покаяться перед народом

CA-NEWS (UZ) - Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров отправлен на лечение в больницу строгого режима в Ташкенте, называемую в народе «Сангородом». Эту информацию, полученную от одного из офицеров МВД, подтвердил один из членов семьи экс-генпрокурора, передает centralasian.org.

Как сообщил один из офицеров Министерства внутренних дел Узбекистана, Рашид Кадыров, жаловавшийся на повышенное артериальное давление, «приблизительно две недели назад был отправлен на лечение в больницу".

В ходе своего выступления 19 мая в администрации Улугнорского района Андижанской области президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в ближайшие 2-3 месяца экс-генпрокурор выступит с покаянием по национальному телевидению.

«Сейчас генпрокурор (имеет ввиду бывшего генпрокурора Рашида Кадырова – Ред.) со всей своей группировкой сидит в тюрьме. Сдает по несколько миллионов долларов. Через 2-3 месяца я сделаю так, чтобы он заговорил обо всем по телевидению. Потому что он развел везде коррупцию. Брал с каждого районного прокурора по 30-40 тысяч долларов США. Он был настоящим вором. Поэтому из органов прокуратуры были уволены 70 процентов кадров. Я назначил туда добросовестных людей. Если кто-нибудь совершит предательство, то пойдет тем же путем», – сказал президент Шавкат Мирзиёев.

Между тем, как говорит источник в МВД республики, экс-генпрокурор Рашид Кадыров согласился выступить с покаянием по национальному телевидению и попросить прощения у президента и узбекского народа.

Напомним, что в отношении Рашида Кадырова, арестованного 22 февраля, выдвинуты обвинения по статьям 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки»).

66-летний Кадыров был назначен генпрокурором Узбекистана в 2000 году и был снят с должности в апреле 2015 года. 5 марта 2018 года Министерство внутренних дел республики объявило в международный розыск 39-летнего сына Рашида Кадырова Алишера Кадырова. Сын экс-генпрокурора подозревается в вымогательстве и мошенничестве. До сегодняшнего дня против экс-генпрокурора Кадырова и его сына поданы иски на полмиллиарда долларов США.