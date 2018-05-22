Трамп поручил Минюсту США провести новое расследование

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в понедельник встретился в Белом доме с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном и главой ФБР Кристофером Рэем. Ранее президент потребовал, чтобы Министерство юстиции США выяснило, действительно ли ФБР внедрило информатора в его предвыборный штаб.

21 мая министерство юстиции США поручило генеральному инспектору выяснить, были ли у ФБР политические мотивы при проведении расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Заместитель генерального прокурора Род Розенстайн, в ведении которого находится руководимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование российского вмешательства в выборы, заявил: "Если кто-то пытался осуществить внедрение в предвыборный штаб или следить за его участниками в неподобающих целях, то нам нужно об этом знать и принять соответствующие меры".

В субботу Трамп заявил, что ФБР и Минюст внедрили в его предвыборный штаб информатора. По данным нескольких информагентств, информатором был 73-летний Стефан Халпер – родившийся в США профессор британского Кембриджского университета, который работал в трех республиканских администрациях.

​Нэд Прайс, входивший в состав Совета национальной безопасности в период президентства Барака Обамы, сказал корреспонденту "Голоса Америки", что выдвинутые Трампом обвинения опасны для американской демократии.

Бывший пресс-секретарь Совета национальной безопасности Томми Витор написал в Твиттере: «Это пересечение жирной красной линии. Трамп вынуждает министерство юстиции провести политизированное расследование – притом, что он сам признавал, что ему не следовало бы этого делать».