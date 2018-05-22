В Центральном парке Алматы появится скейтодром, спортивная зона и детский городок

CA-NEWS (KZ) - Центральный парк Алматы будет реконструирован.

Как сообщает 22 мая пресс-служба акимата города, управляющая компания представила акиму Бауыржану Байбеку комплексный план реконструкции с выделением 1,6 млрд тенге частных инвестиций.

Обновленный парк будет поделен на зоны, где появятся бесплатный скейтодром, спортивная зона с воркаут площадками, полями для командных игр, новый детский городок. Будут закуплены новые и модернизированы существующие аттракционы.

В ближайшее время начнется ремонт тротуаров, установка фонарей, реконструкция арыков и фонтанов. Не соответствующие современным стандартам торговые объекты будут демонтированы. На принципах государственно-частного партнерства будет проведена реконструкция «Велотрека», нефункционирующего еще с 90-х годов.

Будет произведена дополнительная посадка деревьев и сокращена площадь асфальтобетонного покрытия, в том числе за счет закрытия автомобильной парковки в центре парка.

Отмечается, что строительные работы будут проводиться поэтапно с минимальными неудобствами для посетителей.