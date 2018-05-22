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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Башенный кран упал в Астане из-за ветра (фото, видео последствий непогоды)
Предыстория: Видео – Шквалистый ливень в Астане

CA-NEWS (KZ) - Жители Астаны делятся в соцсетях фотографиями и видео последствий непогоды в городе.

Также, по данным Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы, на номер 112 поступило сообщение о падении башенного крана по улице Туркестан и о том, что во Дворце мира и согласия сорвало наружную облицовку и витражи. На месте вызовов работает оперативная группа. Жертв и пострадавших нет.

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