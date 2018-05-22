Глава МИД Монголии встретился с госсекретарём США

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Д.Цогтбаатар, находящийся с визитом в США, 21 мая провел встречи с госсекретарем США Майком Помпео, с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном и и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон, на которых состоялся обмен мнениями по вопросам расширения и развития отношений и сотрудничества между Монголией и США.

В ходе встречи стороны подтвердили, что взаимно поддерживают партнерские отношения между Монголией и США, основанные на общих ценностях и стратегическом интересе, и обменялись мнениями по вопросам регионального и международного сотрудничества, второго компакт-договора, над заключением которого правительство Монголии работает вместе с американской Корпорацией “Вызовы тысячелетия”, а также по другим вопросам, сообщает портал Montsame.

В этот же день министр Д.Цогтбаатар посетил Университет Джона Хопкинса, где выступил с докладом на тему «Меняющийся мир: изменение роли малых стран», а также ответил на вопросы о внешней политике Монголии и последних событиях в регионе.

В мероприятии приняли участие около 80 человек, включая ученых и исследователей научно-исследовательских институтов США, студентов и представителей общественных организаций, дипломатических представительств иностранных государств в Вашингтоне.