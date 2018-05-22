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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В выставке вооружения и военно-технического имущества в Астане примут участие 318 компаний из 28 стран
Предыстория: В аэропорту Астаны введены ограничения на полеты

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 22 мая принял министра оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбута Атамкулова.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава ведомства доложил о результатах проведения комплекса организационных мероприятий министерства и подготовки к V международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018».

По информации Б.Атамкулова, международную выставку посетят официальные делегации из 48 стран. Свои экспозиции на выставке представят 318 компаний из 28 стран мира.

Кроме того, министр проинформировал президента о ходе разработки стратегических и нормативных правовых документов в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.

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