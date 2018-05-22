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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы парламентских групп Монголии и Польши обменялись мнениями

CA-NEWS (MNG) - Член ВГХ и глава монголо-польской парламентской группы Д.Дамба-Очир в понедельник принял делегацию, возглавляемую депутатом польского сейма (нижней палаты парламента) Мареком Жонса.

Отметив, что активизация контактов между парламентскими группами двух стран сыграют важную роль в расширении двусторонних связей во всех сферах, г-н Дамба-Очир предложил уделить внимание вопросам изучения возможностей для развития двустороннего сотрудничества в новых направлениях, сообщает портал Монцамэ.

При этом необходимо развивать традиционные отношения между Монголией и Польшей в образовательной и оборонной сферах, добавил он.

Со своей стороны, г-н Жонс отметил важность открытия дипломатического представительства Республики Польша в Монголии для наращивания двустороннего взаимодействия.

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