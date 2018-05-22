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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самолет с 97 пассажирами и экипажем выкатился за полосу в аэропорту Астаны во время урагана

CA-NEWS (KZ) - В аэропорту города Астана во время урагана 22 мая выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, ЧП произошло с самолетом Airbus-320 рейса КС352 Шымкент–Астана авиакомпании «Эйр Астана» регистрационный номер Р4-КВВ. Он выкатился за пределы ВПП после посадки в 13:22 во время пробега.

На борту находились 97 пассажиров и 9 членов экипажа. Воздушное судно отбуксировано на стоянку. Есть повреждения на двигателе.

самолет - ураган1

Аэродром был закрыт с 13: 30 минут до 14:10. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

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