Россия готова обучать больше военных из Узбекистана, - министр обороны РФ Сергей Шойгу

CA-NEWS (UZ) - Россия готова обучать больше военных из Узбекистана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе раблочего визита в Узбекистан. Предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу связано с угрозой мирового терроризма. Москва также готова направлять специалистов в Узбекистан, сообщает polit.info.

Во вторник, 22 мая, министр обороны России С.Шойгу встретился с узбекским коллегой Адбусаломом Азизовым. Шойгу отметил, что в РФ военнослужащие Узбекистана смогут перенять опыт российских коллег, полученный в Сирии. Министр подчеркнул важность создания отдельного плана по сотрудничеству двух стран в военной сфере.

На переговорах обсуждались вопросы международной и региональной безопасности. Министр обороны России отметил, что ситуация в Афганистане не становится стабильней. По его словам, это делает возможным переход групп террористов, которые уходят из Сирии, в саму страну и соседние государства.

«Связано это, конечно, в первую очередь, со всеми теми рисками и угрозами, которые находятся у границ Узбекистана. И здесь нельзя не отметить возрастающую угрозу международного терроризма, который перемещается из Сирии в соседние, сопредельные государства, в том числе в Узбекистан», - подчеркнул Шойгу.

Вместе с этим министр отметил, что военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Узбекистана носит «абсолютно конкретный и очень важный характер».