Казахстанский "Халык-банк" намерен открыть "дочку" в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Крупнейший в Казахстане "Халык-банк" в ближайшее время хочет открыть дочерний банк в Узбекистане c капиталом в $15 миллионов, сказала журналистам во вторник глава Халыка Умут Шаяхметова.

В декабре 2017 года "Халык", занимающий первую строчку по размерам активов в Казахстане, и второй по размеру банк в Казахстане - Казкоммерцбанк (ККБ) - заявили об интеграции, сообщает Рейтер.

"Мы ведем переговоры, сбор документов для подачи в Национальный банк Казахстана и Центральный банк Узбекистана для открытия дочернего банка", - сказала Шаяхметова.

"Мы бы хотели (открыть) как можно быстрее, но нужны разрешения, прежде всего от Нацбанка Казахстана... минимальный капитал $15 миллионов", - сказала она.

На сегодняшний день, "Халык-банк" представлен в России, Таджикистане, Кыргызстане и Грузии.

Узбекистан с прошлого года проводит валютную реформу: в сентябре правительство отменило большинство ограничений на валютном рынке, разрешив обменивать сум по рыночному курсу, с 1 апреля текущего года ЦБ разрешил физическим лицам обналичивать иностранную валюту, купленную на международные платёжные карты.

Эти меры - часть масштабных реформ, проводимых президентом Шавкатом Мирзиёевым с целью оживить экономику.