После убийства в Афганистане пяти строителей газопровода ТАПИ компания-оператор проекта усилит меры безопасности

CA-NEWS (TM) - Строящая газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) TAPI Pipeline Company Limited примет дополнительные меры безопасности после нападения боевиков на сотрудников компании в Афганистане.

В сообщении пресс-службы компании, размещенном во вторник на сайте электронной газеты нефтегазового комплекса Туркменистана, напоминается, что 21 мая "около 9:00 часов утра неизвестными лицами была совершена попытка нападения. Данный инцидент произошел в одном из самых опасных районов Афганистана - в уезде Майванд".

"Несмотря на это, к настоящему времени 70% полевых исследований трассы трубопровода в Афганистане, в том числе в вышеуказанном уезде, были успешно завершены или находятся на завершающей стадии, и никаких проблем с безопасностью сотрудников из числа полутора тысяч человек не наблюдалось. Данный инцидент является единичным с начала полевых исследований на территории Афганистана", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба подчеркивает, что "по данному инциденту ведется расследование. Также проектной компанией совместно с подрядчиками ведется работа по обеспечению дополнительной безопасности сотрудников".

Несмотря на данный инцидент, отмечается в сообщении, "TAPI Pipeline Company Limited продолжает работу в соответствии с намеченным графиком строительства газопровода ТАПИ, который принесет мир и стабильность афганскому народу".

В понедельник афганские СМИ сообщили, что неизвестные вооруженные боевики застрелили пятерых специалистов проекта ТАПИ на территории уезда Майванд на юге Афганистана.

По газопроводу ТАПИ планируется транспортировать 90 млн кубометров газа в сутки. Из этого объема Пакистан и Индия будут получать ежесуточно по 38 млн кубометров, Афганистан - 14 млн кубометров.