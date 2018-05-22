В аэропортах России будут пропускать таджикские овощи и фрукты

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Россия договорились о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении овощей и фруктов. Однако договоренность касается не всех пунктов пропуска.

Постановлением правительства Таджикистана поручается утвердить подписанный таможенными ведомствами Таджикистана и России протокол о взаимном признании результатов таможенного контроля в отношении определенных видов товаров.

Как следует из приложения к протоколу, под «определенными видами товаров» подразумеваются овощи и фрукты, сообщает АП.

Как пункты пропуска, используемые в рамках реализации протокола, указываются таможни в таджикских аэропортах Душанбе, Худжанда, Куляба, Курган-Тюбе, а также в российских аэропортах Домодедово (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Толмачево (Новосибирск).

Протокол подписали в октябре прошлого года начальник Таможенной службы при правительстве РТ Абдуфаттох Гоиб и руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.

Отметим, что фрукты и овощи, по понятным причинам, везутся в основном из Таджикистана в Россию, а не наоборот. И случаи задержания в российских аэропортах ввозимых из Таджикистана овощей и фруктов за последние годы стали обычным явлением.

Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180522/tamozhenniki-v-aeroportah-rossii-budut-propuskat-tadzhikskie-ovotshi-i-frukti-stanut-doveryat-tadzhikskim-kollegam