Китай объявил о снижении импортных пошли на ввоз автомобилей и запчастей

CA-NEWS (CA) - Власти Китая с 1 июля снизят пошлины на ввоз автомобилей и запчастей. Об этом говорится в сообщении на сайте китайского министерства финансов.

Решение было принято для «дальнейшего расширения реформ и открытости, продвижения структурных реформ, содействию трансформации и модернизации автомобильной промышленности и удовлетворения потребительского спроса населения».

В Минфине пообещали снизить налоги на импорт автомобилей по 135 категориям с 25% до 20%, также с 20% до 15% понизят налоги на ввоз машин по четырем категориям. Налоги на автозапчасти по 79 категориям в размере 8-25% будут снижены до 6%, пишет РБК.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на Азиатском экономическом форуме заявил, что Китай существенно снизит тарифы на импорт транспортных средств и другие товары в 2018 году. По его словам, Пекин принял решение о расширении импорта. «Китай не стремится к положительному сальдо торгового баланса. Мы искренне хотим увеличить импорт и достичь баланса по международным платежам», — подчеркнул китайский лидер.