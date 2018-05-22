Умершая на улице попрошайка из Ливана оказалась миллионершей

CA-NEWS (CA) - Полиция обнаружила на улице Бейрута тело 52-летней Фатимы Отман, скончавшейся от сердечного приступа. При ней нашли сберегательную книжку с 1,7 миллиарда ливанских фунтов (1,1 миллиона долларов) на счету, передает Al Arabiya.

По данным местных СМИ, женщина получила ранение во время гражданской войны в Ливане и осталась частично парализованной. На протяжении 20 лет она занималась попрошайничеством, живя в арендованном автомобиле. При обыске в машине нашли еще около пяти миллионов фунтов (три тысячи долларов).

Полиция передала тело Отман родственникам, проживающим на севере страны. Они были поражены суммой, которую накопила женщина.