Умершая на улице попрошайка из Ливана оказалась миллионершей
- Азия и мир, общество
- 16:58, 22 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - Полиция обнаружила на улице Бейрута тело 52-летней Фатимы Отман, скончавшейся от сердечного приступа. При ней нашли сберегательную книжку с 1,7 миллиарда ливанских фунтов (1,1 миллиона долларов) на счету, передает Al Arabiya.
По данным местных СМИ, женщина получила ранение во время гражданской войны в Ливане и осталась частично парализованной. На протяжении 20 лет она занималась попрошайничеством, живя в арендованном автомобиле. При обыске в машине нашли еще около пяти миллионов фунтов (три тысячи долларов).
Полиция передала тело Отман родственникам, проживающим на севере страны. Они были поражены суммой, которую накопила женщина.