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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Видео - 2-летняя девочка застряла на эскалаторе в Астане

CA-NEWS (KZ) - 2-летняя девочка застряла на эскалаторе на центральном рынке в Астане.

Как сообщает Tengrinews.kz, видео происшествия распространяют между собой пользователи социальных сетей. На кадрах видеозаписи видно, как несколько очевидцев пытаются оказать помощь ребенку, а порядка 20 мужчин – остановить движение эскалатора.

По данным пресс-служба акимата города, инцидент произошел 22 мая на территории крытого центрального рынка столицы.

«В результате аварийной ситуации на эскалаторе пострадала 2-летняя девочка. По прибытии бригады скорой оказана медицинская помощь, ребенок в экстренном порядке доставлен в городскую детскую больницу №2. В приемном покое пострадавшая девочка осмотрена специалистами, после чего ей проведена первичная хирургическая обработка ран обеих кистей, наложена гипсовая повязка. На данный момент состояние ребенка стабильное, она отправлена на амбулаторное лечение», - сообщили в акимате.

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