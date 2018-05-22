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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ГКНБ Таджикистана назвал приложение Zello экстремистским

CA-NEWS (TJ) - Госкомитет по национальной безопасности Таджикистана заявляет о том, что приложение Zello является источником вербовки граждан.

В эфире телепрограммы «Ахбор» Первого телеканала таджикского ТВ вечером 21 мая был продемонстрирован репортаж, в котором Центр общественных связей ГКНБ утверждает, что приложение Zello является источником вербовки граждан.

Zello рация – это приложение, которую можно установить как на смартфон, так и на компьютер. Она даёт возможность пользователям обмениваться голосовыми сообщениями по принципу рации.

«Большинство людей, которые были завербованы в ряды экстремистских групп, были завербованы через интернет, в частности через приложение Zello и группу в нем – «Рохнамо ба суи хилофати исломи» («Путеводитель по исламскому халифату»)», - отмечалось в сюжете.

В видеорепортаже выступают как осужденные за экстремизм, так и эксперты, которые рассказывают о процессе вербовки, сообщает АП.

«Интернет-имамы, сидя за рубежом, вербуют нашу молодежь, привлекают людей в экстремистские группы, распространяют видео, носящие насильственный характер, салафитские идеи», - говорилось в передаче.

ЦОС ГКНБ отмечает, что за 2017 год в стране было выявлено более 1300 преступлений, имеющих экстремистско-террористический характер. Были задержаны более 400 человек по подозрению в экстремисткой и террористской деятельности.

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