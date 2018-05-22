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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Кызылординской области создадут 3D-карту памятников республиканского и местного значения

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординской области разрабатывается карта 150 памятников республиканского и местного значения в 3D формате. Об этом 22 мая на пресс-конференции в Астане сообщил аким региона Крымбек Кушербаев.

По его словам, карта будет сформирована до 1 ноября и будет включать в себя памятники культурно-исторического наследия, в том числе первую столицу Казахского ханства – Сыганак и шесть святых памятников области - Жанкент, Сортобе, Жент, Ширик-Рабат и мавзолей Кердери.

К.Кушербаев отметил, что 9 памятников включены в предварительный список наследия ЮНЕСКО: это мемориал Коркыт Ата, средневековые города Жент, Сыганак, Жанкент, Кескенкуйик, древние городища Чирик-Рабат, Бабиш Молла, культурный памятник Жетиасар, петроглифы Саускандык.

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