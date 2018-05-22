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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы найдено тело 4-летнего мальчика

CA-NEWS (KZ) - В Алматы найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика.

По данным Департамента внутренних дел города, Арсен Комеков, 2014 года рождения, 17 мая во вторую половину дня играл за воротами дома без присмотра взрослых и ушел в неизвестном направлении.

В ДВД отмечают, что о пропаже ребенка его родители сообщили в тот же день, после того, как их самостоятельные поиски не принесли результатов. 34 поисковые группы из 100 человек проверили опасные для ребенка места: канализационные люки, колодцы, канавы, каналы, траншеи, местность с зарослями и речками, пруды, заброшенные дома, чердаки и др. Они осуществили поквартирный обход 26,6 тыс. домов, опросили 18 тыс. человек.

22 мая его тело полицейские обнаружили в одной из сливных ям микрорайона «Шанырак» Алатауского района. Причину смерти установит экспертиза.

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