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  22 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия намерена ввести пошлины на американские товары

CA-NEWS (CA) - Россия хочет ввести пошлины в размере 537,6 миллиона долларов на товары из США стоимостью 3,16 миллиарда долларов. Об этом говорится в документе, поданном Москвой во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Мера может стать ответом на введенные Вашингтоном в конце марта сборы за импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Для некоторых стран, а также для Евросоюза, действие установленных США пошлин приостановлено до 1 июня.

Россия в список стран-исключений не входит, сообщает РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев призвал придерживаться такого же подхода — повышать пошлины в тех объемах, в которых Москва несет потери из-за действий США.

После введения США пошлин на металлы сильно ухудшились отношения Вашингтона и Пекина. Некоторые эксперты называли это началом глобальной торговой войны. В конечном итоге, стороны договорились, что прекратят вводить взаимные сборы.

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