Секретарь Совбеза Таджикистана встретился в Пекине с коллегами по ШОС

CA-NEWS (TJ) - Делегация Таджикистана во главе с секретарем Совета безопасности страны Абдурахимом Кахаровым приняла участие во вторник в Пекине в 13-й встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщает посольство Таджикистана в Китае, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности в государствах-членах ШОС и в регионе. Особо внимание было уделено ситуации в Афганистане и стабилизации обстановки в этой стране, как важный фактор обеспечения региональной стабильности.

Абдурахим Кахаров изложил позицию Таджикистана по ключевым вопросам сферы безопасности и выдвинул ряд предложений в этом направлении.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам, совершенствования механизмов взаимодействия государств-членов после расширения Организации.

Они подтвердили неприятие применения политики «двойных стандартов» по отношению к террористам и экстремистам, сообщает Авеста.

Подчеркнута важность принятия соответствующих проектов документов, которые должны быть представлены на рассмотрение саммита ШОС в Циндао.

Стороны отметили проведение ряда мероприятий в государствах-членах ШОС, в том числе дана высокая оценка итогам международной конференции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (г. Душанбе, 3-4 мая 2018 г.), выступившей в качестве важной платформы для взаимодействия сторон по указанным направлениям.

Главы делегаций были приняты председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Днем ранее, 21 мая в Пекине Абдурахим Кахаров встретился с членом Государственного совета КНР, министром общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи.