Секретарь Совбеза Таджикистана встретился в Пекине с коллегами по ШОС

- Таджикистан, политика
- 17:54, 22 мая 2018
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CA-NEWS (TJ) - Делегация Таджикистана во главе с секретарем Совета безопасности страны Абдурахимом Кахаровым приняла участие во вторник в Пекине в 13-й встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества.
Как сообщает посольство Таджикистана в Китае, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности в государствах-членах ШОС и в регионе. Особо внимание было уделено ситуации в Афганистане и стабилизации обстановки в этой стране, как важный фактор обеспечения региональной стабильности.
Абдурахим Кахаров изложил позицию Таджикистана по ключевым вопросам сферы безопасности и выдвинул ряд предложений в этом направлении.
Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам, совершенствования механизмов взаимодействия государств-членов после расширения Организации.
Они подтвердили неприятие применения политики «двойных стандартов» по отношению к террористам и экстремистам, сообщает Авеста.
Подчеркнута важность принятия соответствующих проектов документов, которые должны быть представлены на рассмотрение саммита ШОС в Циндао.
Стороны отметили проведение ряда мероприятий в государствах-членах ШОС, в том числе дана высокая оценка итогам международной конференции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (г. Душанбе, 3-4 мая 2018 г.), выступившей в качестве важной платформы для взаимодействия сторон по указанным направлениям.
Главы делегаций были приняты председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Днем ранее, 21 мая в Пекине Абдурахим Кахаров встретился с членом Государственного совета КНР, министром общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи.