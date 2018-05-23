В 2018 году в Узбекистане создадут почти 350 тысяч постоянных рабочих мест

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал проект постановления «О мерах по реализации национальных целей устойчивого развития». Документ разработан Министерством экономики, сообщают местные СМИ.

Создание новых рабочих мест произойдет за счет поддержки малого бизнеса и профессиональной переподготовки безработных. В сельском хозяйстве и промышленности должны получить работу не менее 168,2 тысячи человек, около 20 тысяч рабочих мест создадут за счет реализации «дорожных карт» и инвестиционных проектов по организации новых производств.

Согласно постановления, Узбекистан сможет сократить уровень малообеспеченности к 2030 году в два раза. Документ разрабатывался в соответствии с планом практических мер «дорожной карты» по дальнейшему развитию сотрудничества республики с Организацией Объединенных Наций (ООН) на 2017-2020 годы.

Всего в документе утверждено 17 стратегических целей для реализации плана, среди которых укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания, обеспечение здорового образа жизни, улучшение образования в республике.