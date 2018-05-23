Москва разыскивает через Интерпол 28 боевиков ИГ - граждан Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Власти России разыскивают через Интерпол 28 граждан Таджикистана, примкнувших к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ).

Многие из них, находясь ранее на российской территории, участвовали в подготовке терактов, занимались организацией каналов переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии или распространяли идеи запрещенных религиозных течений.

На днях фигурантом Red Notices - красного списка международной полиции стал 32-летний уроженец района Рудаки Абдушахид Турсунов или Абу Саид, который в 2014 году из России перебрался в Сирию.

Источник в следственных органах Таджикистана сообщил 22 мая, что на родине Абдушахид Турсунов обвиняется в терроризме – он в 2015 году планировал покушение на президента страны Эмомали Рахмона. По этому уголовному делу уже осуждены двое - Дилафруз Холова и Изатулло Фузайлов.

Главу государства собирались убить во время его рабочей поездки в Вахдат в сентябре 2015 года. Дилафруз Холова при посредничестве находящегося в Сирии Абушахида Турсунова (Абу Саида) попыталась выйти на связь с Гулмуродом Халимовым - экс-командиром ОМОН МВД Таджикистана, присоединившимся к ИГ в мае 2015 года.

По официальным данным, свыше 2,5 тыс. более тысячи граждан Таджикистана, бежавших из страны, объявлены в розыск по линии Интерпола по обвинению в причастности к терроризму и экстремизму.