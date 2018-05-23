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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана и глава Минобороны России обсудили реформы в Вооруженных силах республики

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 мая принял министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, находящегося в Ташкенте с официальным визитом.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения военного и военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией, в том числе тесного межведомственного партнерства, проведения двусторонних мероприятий, профессиональной подготовки военных кадров и другие, сообщает УзА.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам международной политики и региональной повестки.

Министр обороны выразил благодарность Мирзиёеву за радушный прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Выражена поддержка проводимым в республике масштабным реформам по модернизации Вооруженных Сил и укреплению обороноспособности страны, а также высоко оценены инициативы Узбекистана по обеспечению региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития.

Подчеркнута готовность российской стороны к дальнейшему расширению и углублению полномасштабного и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

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