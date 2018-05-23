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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане учеников младших классов будут учить создавать на компьютере игры и мультфильмы

CA-NEWS (KZ) - В Астане запустят проект «Основы программирования в начальном образовании» для детей 2, 3 и 4 классов.

Как сообщает пресс-служба акимата города, ранее данный проект был внедрен в пилотном режиме в школе-лицее №27.

По словам заместителя акима Малики Бектуровой, программа предоставлена в игровой форме – скретч. «Программа очень интересная, интерактивная, она обладает большим функционалом, можно делать и анимацию, и игры, и клипы снимать, поэтому это более интереснее, чем изучать программирование в теории, как это было ранее», – отметила она.

В пилотном проекте было задействовано 373 учащихся начальных классов.

«Пилотный проект показал, что он успешен. Вместе с тем мы с учетом рекомендаций преподавателей и детей внесли предложения составителям программы обучения о том, как нужно доработать ее, мы планируем внедрять программу в новом году для того, чтобы дети с самых младших классов могли учиться программированию и в дальнейшем применять эти навыки в жизни», – пояснила М.Бектурова.

В 2018-2019 учебном году новую программу по программированию для начальных классов планируется ввести и в других регионах страны в виде факультативных занятий.

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