Вероятность шторма 95%. В Астане объявлено штормовое предупреждение

CA-NEWS (KZ) - В Астане объявлено штормовое предупреждение.

По данным РГП «Казгидромет», 23 мая в столице ожидается ветер северный, северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской области – ветер северный, северо-западный, ночью на большей части 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, днем 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям и гостям города:

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

- на улице держаться подальше от столбов, деревьев, рекламных щитов, опор ЛЭП и проводов;

- отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;

- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

В случае возникновения ЧС жителей просят звонить по телефону 112.

Накануне во время урагана упали 2 башенных крана, самолет выехал за взлетно-посадочную полосу, у ряда зданий и машин выбило стекла.

По информации районных акиматов, в целом по городу крупных разрушений нет, вместе с тем были повреждены фасады 24 жилых домов, сорвана кровля с 7 социальных объектов (школы, больницы и детские сады), повалены 8 деревьев и 2335 метров ограждений.

По информации городского управления общественного здравоохранения, в результате аномальной погоды за медицинской помощью обратились 10 человек. Врачи провели обследование пострадавших, один пациент был госпитализирован в отделение политравмы.