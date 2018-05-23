В Уфе задержали гражданина Узбекистана со 130 кг насвая

CA-NEWS (UZ) - В Уфе был задержан уроженец Республики Узбекистан. Он занимался торговлей насваем. В салоне и багажнике транспортного средства обнаружили 3 коробки насвая общим весом 130 кг.

МВД по РФ сообщает, что торговлей запрещенным веществом обвиняемый занимался недалеко от торгового центра Уфы. В отношении мужчины составлено 2 административных протокола. На следующий день на том же месте полицейские заметили еще одного мужчину, который пытался скрыться от них.

Был составлен административный протокол. Выяснилось также, что автомобиль принадлежит задержанному ранее за торговлю насваем мужчине. По данному факту проводится проверка.