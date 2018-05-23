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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Обладателем Букеровской премии стала писательница из Польши

CA-NEWS (CA) - Как сообщает газета Guardian, обладателем Международной Букеровской премии, которая вручается за лучшее произведение на английском языке, стала польская писательница Ольга Токарчук, написавшая книгу «Бегуны» (Flights в английском варианте). В Польше она вышла еще в 2007 году, однако на английский была переведена позже.

В шорт-лист премии также входили книги корейской писательницы Хан Кан, а также представителя Венгрии Ласло Краснахоркаи.

Книга Токарчук – серия новелл о людях из разных стран, которых сама писательница назвала «современными кочевниками».

При этом книги Токарчук, удостоенные различных премий в Польше, не раз подвергались критике на родине. Так, одну из ее новелл одно из новостных агентств охарактеризовало как антихристианскую, после чего писательнице пришлось нанимать личную охрану, сообщает РБК.

Букеровская премия была создана в конце 1960-х и изначально спонсировалась компанией Booker Group (отсюда и название). Изначально приз получали авторы из стран Британского содружества, Ирландии и Зимбабве. С 2005 года существует Международная Букеровская премия, которую могут получить авторы из стран по всему миру, чьи книги были переведены на английский язык или издавались в Великобритании.

В разные годы обладателями Букеровской премии были Айрис Мердок, Уильям Голдинг, Элис Монро. В шорт-листе дважды оказывались писатели из России – Людмила Улицкая (2009) и Владимир Сорокин (2013).

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