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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Начинается проект по управлению природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных ландшафтах Центральной Азии и Турции стоимостью $76 млн.

CA-NEWS (KZ) - 28 и 29 мая 2018 года в Алматы пройдет международный вводный семинар проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции», а также состоится официальное открытие международного офиса по управлению проектом, передает ФАО.

Проект будет работать в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Турции и Узбекистане до конца 2021 года, его общая стоимость составляет около 76 миллионов долларов США. Повестка дня семинара включает презентацию и стратегию реализации проекта ФАО/ГЭФ во все странах-участницах. Перед началом семинара 28 мая 2018 г. в Алматы состоится инаугурация офиса по управлению проектом.

В мероприятиях примут участие представители всех шести стран-участниц проекта, в том числе партнеры из секторов государственного управления, национальные и международные эксперты.

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