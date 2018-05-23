Начинается проект по управлению природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных ландшафтах Центральной Азии и Турции стоимостью $76 млн.

CA-NEWS (KZ) - 28 и 29 мая 2018 года в Алматы пройдет международный вводный семинар проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции», а также состоится официальное открытие международного офиса по управлению проектом, передает ФАО.

Проект будет работать в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Турции и Узбекистане до конца 2021 года, его общая стоимость составляет около 76 миллионов долларов США. Повестка дня семинара включает презентацию и стратегию реализации проекта ФАО/ГЭФ во все странах-участницах. Перед началом семинара 28 мая 2018 г. в Алматы состоится инаугурация офиса по управлению проектом.

В мероприятиях примут участие представители всех шести стран-участниц проекта, в том числе партнеры из секторов государственного управления, национальные и международные эксперты.