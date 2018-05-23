Аким Павлодарской области пригласил российские компании к сотрудничеству в области нефтехимии

CA-NEWS (KZ) - Аким Павлодарской области Булат Бакауов с рабочим визитом посетил Башкортостан.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, он посетил Уфимский нефтеперерабатывающий завод, который является подразделением ПАО «Башнефть», и деревообрабатывающее производство компании Kronospan. Также Б.Бакауов принял участие в церемонии запуска обновленной установки по выпуску изопропилбензола на предприятии «УфаОргСинтез».

На нефтегазохимическом форуме, который стартовал в Уфе, аким отметил, что Башкирия является центром технологий для нефтегазовой отрасли России и ее опыт важен и для Павлодарского Прииртышья.

«Будучи крупным индустриальным и экономическим регионом Казахстана, Павлодарская область всегда заинтересована в постоянном развитии и внедрении инноваций. Такие форумы предоставляют отличную возможность для обмена опытом, поиска новых технологий и решений. Актуальными являются вопросы переработки тяжелых нефтяных остатков с получением светлых нефтепродуктов, а также рециклинг отработанных масел и смазок и переработка автомобильных шин. Несмотря на наличие действующих производств в нефтепереработке, у нас есть перспективные ниши для сотрудничества с российскими партнерами в области нефтехимии. Развитие этого направления открывает большие возможности для инвестиционного и торгового сотрудничества», - сказал глава региона и пригласил участников форума в Павлодарскую область, пообещав оказывать им поддержку.