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  23 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ФАО реализует в Центральной Азии проект по управлению природными ресурсами на $76 млн

CA-NEWS (KG) - 28 и 29 мая текущего года в Алматы пройдет международный вводный семинар проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции», а также состоится официальное открытие международного офиса по управлению проектом.

Проект будет работать в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Турции и Узбекистане до конца 2021 года, его общая стоимость составляет около 76 миллионов долларов США, отметили в представительстве ФАО в КР.

Повестка дня семинара в Алматы включает презентацию и стратегию реализации проекта ФАО/ГЭФ во все странах-участницах. Перед началом семинара 28 мая в Алматы состоится инаугурация офиса по управлению проекта, там же пройдет пресс-конференция для средств массовой информации.

В мероприятиях примут участие представители всех шести стран-участниц проекта, в том числе партнеры из секторов государственного управления, национальные и международные эксперты. Ожидается участие вице-министра Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, главы Суб-регионального офиса ФАО по Центральной Азии (Анкара, Турция), глав офисов ФАО в Казахстане и странах-участницах.
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