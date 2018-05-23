Дарига Назарбаева рассказала о новом цифровом поколении, которое «не представляет жизни без интернета и смартфонов»

CA-NEWS (KZ) - Депутат сената Казахстана Дарига Назарбаева в ходе XV Евразийского медиа-форума в среду, 23 мая рассказала о новом цифровом поколении, которое не представляет жизни без интернета и смартфонов.

«Медиапотребление во всем мире стало другим, но, самое главное, появилось поколение, которое чувствует себя в новой медиареальности, как рыба в воде. которых многие уже называют первым цифровым поколением. Это мы с вами удивляемся каждому новому девайсу А они те кому сегодня 10 15 20 лет родились с гаджетами с нами растут и уже не представляют жизни без интернета смартфона и свободной коммуникации Это поколение не делает выбор между так называемыми традиционными и новыми медиа Они используют их так как им удобно», - рассказала председатель оргкомитета Евразийского Медиа Форума, который проходит в Алматы.

«Когда мы впервые собрались в 2002 году в Алматы не было ни айфонов, ни фейсбука, инстаграм. Эти новшества вошли в нашу жизнь и стали привычными. Слово пейджер почти забыто, дисковый телефон можно увидеть лишь в старом кино, ящик телевизора превратился в жидкокристаллический экран. Разнообразие нового изумляет глаз, смартфон стал персональным компьютером, который помещается в кармане. Поисковые системы интернета открывают дорогу к любой информации. Дети возятся с девайсами как раньше, когда мы играли с куклами», - отметила Назарбаева

По ее словам, для нового поколения практически круглосуточное взаимодействие с информацией на любых носителях является нормой и естественным ходом вещей.

«Упрощенный доступ на просторы интернета открыл доступ не только талантливым людям, желающим самовыражения. Но и авантюристам, преступникам, пропагандистам», - подчеркнула Дарига Назарбаева.

«Настоящим бедствием стали так называемые тролли - невидимые бойцы информационных войн, а также производители фальшивых новостей и фейков. На этом фоне таблоиды выглядят вполне прилично», - добавила она.